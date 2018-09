UBUNTU, Chrystia Freeland!

Madame la Ministre,

Je ne vous connais pas personnellement. Je vous ai même jugée sévèrement quand, sur les parvis des palais de Bruxelles, vous donniez un spectacle étrange, mélange rare d’émotions et de géopolitique. La formule fut gagnante et le lien transatlantique, mis à mal depuis, s’en est trouvé renforcé. Merci.

Je vous connais un peu mieux aujourd’hui. Mieux, nous vous connaissons un peu mieux aujourd’hui. Vous entrez tous les soirs dans nos maisons avec des messages subliminaux de résilience et de confiance. Votre agenda qui vous conduit à Washington huit jours par semaine est un grand livre ouvert. À Washington ou ailleurs dans le monde, vous parlez aux Canadiens dès votre arrivée, et juste avant votre départ. Vous leur parlez dans les deux langues du pays et au sujet des trois dossiers majeurs en cause qui, ensemble, soutiennent des millions d’emplois : l’énergie, l’automobile et l’agriculture. Soudain, où que l’on soit, vous êtes des nôtres. J’aime qu’il y ait du monde dans votre monde. Merci pour cet effort que cachent vos sourires. Merci pour cette disponibilité qui nous fait oublier votre famille que, je le sais, vous n’oubliez pas. Vieille formule peut-être, nous sommes plusieurs à compter sur vous. Tout le pays, je crois, compte sur vous.

La comparaison est saugrenue, j’en conviens. Mais en suivant votre service pour nous toutes et tous, l’Afro-Canadien que je suis, pense à Mandela. Vos résiliences ne se comparent pas. Ce qui ne m’empêche pas de saluer la vôtre. Le grand homme sud-africain évoquait un concept majeur de la philosophie bantoue, l’une des grandes traditions intellectuelles de mon continent d’origine.

UBUNTU !

Je vous lance ce mot-doctrine qui marque notre interdépendance, ce fait primordial qui fait dépendre notre existence de celle de tous les autres. UBUNTU, Madame, vous illustrez cette philosophie avec un naturel, une constance, une hauteur et une ferveur exemplaires. Votre service public est un aimant qui a la vertu de rassembler.

Soyez remerciée ! UBUNTU, Chrystia Alexandra Freeland !