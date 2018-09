Si le Parti libéral conserve le pouvoir le 1er octobre, le nombre d’immigrants pourrait encore croître au Québec. Pourquoi ? À cause de la pénurie de main-d’oeuvre, soutient le premier ministre Philippe Couillard.

Le Japon, un pays de 126 millions d’habitants, dont le taux de natalité est l’un des plus bas au monde, a accordé 14 000 naturalisations en 2016, soit environ trois fois et demie moins que celles enregistrées au Québec, qui compte huit millions d’habitants. En 2014, il a en outre accepté sur son sol… 11 demandeurs d’asile. La politique migratoire du pays du Soleil levant est reconnue comme l’une des plus dures au monde.

Cela fait des années que les « experts » prédisent la catastrophe dans ce pays d’Extrême-Orient, du fait du vieillissement de sa population. Pourtant, il est encore aujourd’hui la troisième puissance mondiale.

Non, M. Couillard, l’immigration n’est pas la seule solution. Les Québécois de souche sont inquiets et veulent qu’on les entende. Si on ne les écoute pas, des regroupements tels La Meute prendront de plus en plus d’importance.