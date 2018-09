Vision tordue de l’immigration

Ainsi, François Legault déplore que le Canada n’accorde aucune importance au français dans la sélection d’immigrants, mais promet de le copier en éliminant la maîtrise du français comme critère pour les immigrants sélectionnés par le Québec… Comme contradiction, chapeau, François ! Alors que les autres provinces ont fixé un modeste objectif de 5 % d’immigrants francophones, la CAQ propose un minimum de… 0 % pour le Québec. Quoique cela soit improbable, potentiellement, 100 % des immigrants pourraient être unilingues anglophones, espagnols, arabes, chinois, etc. Et avec des immigrants maîtrisant moins le français, il sera plus difficile de les attirer dans les régions. Réduire de 52 000 à 40 000 le nombre d’immigrants annuels représente environ 50 000 immigrants en moins sur un mandat de 4 ans. En additionnant les milliers d’immigrants que Legault souhaite expulser, cela fera près de 60 000 travailleurs de moins. Il y a déjà 100 000 emplois non comblés au Québec… On peut anticiper le tort que la CAQ ferait à notre économie. Legault oublie aussi de dire que le Québec retient davantage ses immigrants que la plupart des provinces.

Pour ce qui est de la langue de nos petits-enfants et de nos arrières-petits-enfants, cela fait un quart de millénaire que nous accueillons des immigrants non francophones, et aucun d’entre eux n’a réussi à assimiler un seul francophone. Monsieur Legault peut donc cesser de craindre pour sa descendance, et se consacrer à peaufiner son « Test des valeurs », dont nous aimerions connaître les détails d’ici le 1er octobre.