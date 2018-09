Le PLQ berne les aînés

Le Parti libéral propose une modification au Régime des rentes (RRQ), qui, en théorie, augmenterait les revenus des aînés, mais, en réalité, leur en enlèverait. Par exemple, que diriez-vous si je vous disais que, dorénavant, vous n’encaisseriez plus votre retraite à 65 ans, mais à 77 ans, mais que vous obtiendriez le double ? Avec une espérance de vie à 83 ans, vous n’en jouiriez pas longtemps. De même pour cette promesse de pouvoir retarder les versements à 75 ans.

De plus, l’annonce du PLQ est trompeuse. Ils présentent la hausse pour retarder son RRQ comme procurant 8,4 % entre 70 ans et 75 ans. Une telle hausse peut être intéressante dans certains cas. Ce genre de rendement pour une rente est difficile à trouver. Or, la mécanique du RRQ est d’utiliser comme base la rente de 65 ans. Sur une rente de 1000 $ on obtiendrait 84 $ de plus par année. Les chiffres du PLQ donnent donc 840 $ de plus après 10 ans. À 70 ans, aujourd’hui, vous auriez 1420 $, mais 84 $ de plus à 71 ans. Vous gagnez alors 5,9 % et non 8,4 %, et vous devriez attendre d’avoir 88 ans pour récupérer le revenu sacrifié à 70 ans. Celui qui retarde de 74 ans à 75 ans gagnera 4,8 % et attendra à 96 ans pour entrer dans son argent.

Une telle promesse peut être qualifiée d’attrape-nigaud.