Intervenir au mauvais endroit

François Legault propose d’abolir 5000 postes dans la fonction publique. Dois-je comprendre que le stéréotype du fonctionnaire qui se « pogne le beigne » ou qui travaille inutilement est en vogue chez les caquistes ? Selon M. Legault, cette opération est tout à fait « raisonnable », car elle représente l’abolition de « 1 % du total des employés ». 1 %, est-ce que ça vaut même la peine d’en parler ? Ironiquement, ce pourcentage évoque une autre strate de la population en mesure de faire des sacrifices au profit du bien commun, sans trop se priver. Il m’apparaît tout aussi raisonnable de mettre cette dernière à contribution par une refonte de la fiscalité et en faisant vigoureusement échec à l’évasion fiscale. Les fameux gestionnaires de la CAQ sont des mystificateurs de première classe quand ils ajoutent sans rire que les réductions de personnel se feront « sans diminuer l’offre et la qualité des services aux citoyens ». Ce serait du gaspillage de porter au pouvoir un parti aussi irrespectueux envers à la fois les employés de l’État et notre intelligence collective.