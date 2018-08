Merci Jacques Nadeau

En regardant Le Devoir ce matin, je savais que la photo de la rentrée scolaire sur la couverture portait votre signature, Monsieur Nadeau. Vous savez saisir les émotions des sujets. Ici, sur le visage des enfants, on voit la joie de retrouver un ami, mais aussi l’inquiétude de cette nouvelle étape. De plus, vous avez choisi une fillette au porte-nom accroché à son cou où l’on distingue clairement le rouge de la ville de Montréal et celui du drapeau du Canada. On ne voit rien de bleu. Exit le drapeau du Québec. Un autre « détail » qui démontre à quelle enseigne loge Valérie Plante. C’est votre grand talent, Monsieur Nadeau.

Bravo et longue vie à votre carrière de photographe au Devoir.