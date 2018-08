Bravo Monsieur Hulot!

Voilà quelqu’un qui manifeste le courage de se soustraire d’un système politique qui ne cesse de tourner en rond, qui ne cesse de patiner et de louvoyer quand il s’agit d’opérer de radicales conversions écologiques.

Monsieur Macron rétorque qu’il faut être réaliste alors qu’il ne l’est absolument pas en niant l’urgence d’agir pour contrer le dérèglement du climat ; oui, irréaliste, en fermant les yeux sur les catastrophes qui se pointent de plus en plus. Monsieur Hulot nous rappelle que, depuis plus de 25 ans, les conférences mondiales sur le climat n’ont engendré que voeux pieux et résolutions non contraignantes pour personne. Est-ce encore réaliste que de prioriser à tout prix la croissance économique en misant sur la préservation des emplois ? C’est comme affirmer qu’on pourra se permettre d’être malade de la pollution du moment qu’on aura une job.

On reproche à Québec solidaire de promettre des revirements irréalistes ; il a le courage et l’audace de Nicolas Hulot en prônant des conversions radicales au risque de perdre des appuis politiques. Le patinage politique actuel quant à l’urgence environnementale n’agit que sur papier et dans de belles déclarations et, pire encore, on ose souhaiter que ce patinage perdure jusqu’à la résignation passive.

J’ai été profondément blessé et choqué par les réactions de Steven Guilbeault, d’Équiterre, en réponse à la question d’un journaliste lui demandant ses réactions face à la fracassante démission de Nicolas Hulot. Sa réponse fut du patinage truffé d’hésitations et de « oui… mais ». De telles réactions ne nous mèneront pas très loin, alors que l’heure est plutôt aux engagements radicaux pour la qualité de vie de tout le monde, y compris de ceux et celles qui viendront après nous.