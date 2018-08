La bourde du pape

Qu’est-il arrivé au pape François pour faire une réponse inacceptable à la question d’un journaliste qui, dans l’avion qui le ramenait à Rome, lui a demandé ce qu’il recommanderait aux parents qui constatent l’orientation homosexuelle de leur enfant : le confier à la psychiatrie ? Qu’est-ce qui s’est passé dans son esprit pour dire une telle chose, lui dont l’attitude philosophique est humanisante, aimable, pleine d’humour et de subtilité ? J’ai trouvé une réponse en me souvenant de la confession qu’il a faite à l’intellectuel Dominique Wolton : « Je n’ai jamais éprouvé d’angoisse, mais quand je monte dans l’avion avec les journalistes, j’ai l’impression de descendre dans la fosse aux lions. Et là je commence par prier, puis j’essaie d’être très précis. Il y a beaucoup de pression. Mais il y a eu quelques dérapages. »