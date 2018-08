John McCain, un homme inspirant

John McCain est décédé. C’était un homme politique de haute stature morale. Aux antipodes d’un Trump. En ces temps de grave médiocrité de la politique américaine, le sénateur de l’Arizona me semble avoir sauvé l’honneur des États-Unis. Les Américains peuvent espérer autre chose que la bassesse et la noirceur de leur présidence.

Grâce à John McCain et à son esprit qui restera, ils peuvent reprendre confiance en leur pays. Cet homme politique pourrait inspirer bien des politiciens canadiens et québécois. Notre politique n’a-t-elle pas besoin de plus de hauteur? La seule gestion de la chose publique, si bonne soit-elle, ne suffit pas. La population, il me semble, cherche plus de ses leaders.