Militant PCC et PCQ, j’ai un dilemme. Qui est le vrai conservateur, Scheer ou Bernier ? Andrew Scheer me demande de serrer les coudes alors qu’au moins un de ses députés du Québec a sa carte de membre de la CAQ et que deux autres s’affichent avec le candidat de la CAQ dans Chauveau sans que je les voie avec mon chef provincial. Pourtant, l’article 15.1 de la constitution du Parti conservateur du Canada stipule l’appui à un parti conservateur provincial. Maxime Bernier appuie depuis toujours le PCQ, et ses objections au virage à gauche du PCC rejoignent mes valeurs et celles du PCQ. Alors, qui est le vrai conservateur à suivre ?