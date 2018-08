Le premier ministre du Canada, monsieur Justin Trudeau, prend le temps de participer à l’inauguration d’un entrepôt de la multinationale Amazon, à l’est d’Ottawa, au nom de la création d’emplois, alors qu’il refuse obstinément de prendre les mesures auprès des géants du Web afin de favoriser l’équité fiscale en culture et pour les autres secteurs des biens et services. Si elles étaient mises en place, ces mesures permettraient le maintien d’emplois et une plus juste concurrence. Au lieu de défendre notre culture, on sacralise et développe la « culture d’entrepôt »…