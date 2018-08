Réponse à Nancy Huston

Réponse à la lettre de Nancy Houston, parue dans Le Devoir le 22 août 2018, concernant les scandales pédophiles des prêtres catholiques.

Je me joins à vous, Mme Huston, pour réclamer une action ferme de la part de François, pape actuel d’une Église corrompue par un nombre effarant de crimes à l’égard de nos enfants, filles comme garçons. La source des perversions ne laisse plus de doute, quant à moi, et ce, depuis longtemps, sur l’origine de ces scandales à grande échelle.

Je retiens de votre dénonciation des commentaires que je tiens à souligner, considérant leurs caractères fondamentaux : la plupart des prêtres ne sont pas chastes. Ils n’arrivent pas à l’être tout simplement. Il faut en prendre acte et enterrer une fois pour toutes ce dogme inique. Le problème est que l’on demande à des individus normaux une chose anormale. La preuve a été faite et refaite. Le célibat obligatoire des prêtres ne marche pas. Le rôle de l’Église est de protéger les faibles, non les forts. Les innocents et non les coupables. L’Église doit cesser de cautionner des crimes qui, à travers le monde et les âges, ont bousillé des vies sans nombre.

Je souhaite la création d’une action planétaire pour éclairer sans équivoque des gestes d’une inhumanité sans nom perpétrés et perpétués au nom de la vertu.