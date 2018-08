Le célibat des prêtres enfin remis en question

Merci pour ce texte magistral de Nancy Huston. Enfin, quelqu’un aborde cette question avec clairvoyance et éloquence. Rares sont ceux et celles qui osent aborder la question du célibat des religieux et religieuses. J’ai vécu dans plusieurs pays d’Afrique et d’Amérique latine où ces religieux sévissaient tout comme au Canada et aux États-Unis, faisant des dommages irréparables partout. À mon avis, abolir le célibat serait la seule mesure acceptable en ce moment pour éviter que se perpétuent les crimes répertoriés envers les enfants et les jeunes.