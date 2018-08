La PC, organe de presse du PLC?

La Presse canadienne (PC) a pondu un reportage rose bonbon sur l’investiture de Justin Trudeau dans Papineau (Le Droit, 20 août 2018). Il semblerait que tout se soit déroulé dans l’harmonie et la bonne humeur. La PC n’a pas jugé pertinent de nous rapporter l’interpellation d’une personne présente qui lui demandait quand il nous rembourserait la facture de 146 millions que nous ont laissée ses « invités ». Vous ne saurez pas non plus la réaction hystérique de M. Trudeau qui a hurlé dans son micro que cette personne était indigne de la citoyenneté canadienne. Pas plus que vous ne saurez qu’un agent de la GRC s’est empressé d’expulser cette personne d’un endroit public, pour avoir pour osé poser une question politiquement embarrassante à son patron. Quant à la facture de 146 millions, meilleure chance la prochaine fois !