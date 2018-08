SPCA: une publicité légitime

Je déplore vivement la décision de la Société de transport de Montréal (STM) de refuser de diffuser une publicité de la SPCA contre les conditions de vie des animaux d’élevage, comme nous l’apprend Le Devoir.

Je milite pour la défense des droits des animaux depuis plus de 40 ans et je n’y trouve rien de mensonger, d’alarmant ou de dénigrant. Les gens de la STM devraient visiter les fermes d’élevage de porcs (on nous le défend d’ailleurs), s’informer de la façon dont ils sont transportés et comment ils sont égorgés. Cette publicité n’a rien d’alarmant.

Il est grand temps que l’on s’inquiète de ces pratiques dans l’industrie. Le cochon est comme toutes les bêtes, il est sensible à la douleur, à tout ce qui se passe autour de lui, il est conscient et raisonnable. Selon les scientifiques, il est même plus intelligent qu’un chien. On ne réserverait pas un tel traitement à un chien ou un chat. Cette publicité n’a donc rien de dénigrant, si l’on se donne la peine de s’informer. Les animaux ne sont pas de la marchandise, qu’on produit à la chaîne.

Bravo à la SPCA.