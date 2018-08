Politique repoussoir

Une soirée politique axée sur la génération des 18-35 ans donnait récemment l’occasion aux quatre chefs de partis de réclamer l’implication des jeunes en politique. Mais faire en sorte que les jeunes s’impliquent en politique demande que l’image de la politique et des politiciens soit remise à neuf et offre un vernis de respectabilité qui rejoigne leurs idéaux. Pour la jeunesse, refaire le monde est un objectif noble et sincère qui n’accepte ni le mensonge ni l’opportunisme. Le cirque politique et ses contraintes en rebuteront aussi plus d’un. Et le peu de place et d’influence réelles qui leur seront accordées à l’intérieur de partis menés de mains de fer par des mentors plus âgés fera le reste.