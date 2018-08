Félix aujourd’hui

On a rappelé dernièrement que notre barde national, Félix Leclerc, nous avait quittés il y a 30 ans.

Dans tous les commentaires lus sur Félix, on peut facilement noter son amour pour notre langue et sa magie avec les mots, mais Félix serait sûrement triste d’entendre parler aujourd’hui les jeunes artistes de chez nous (chanteurs et comédiens), qui ne semblent pas être capables d’utiliser la langue qui les fait vivre sans avoir recours à des mots anglais, comme ces mots entendus lors des derniers jours dans des émissions de télévision ou de radio (backstage, live, dark side, bucket list, être miké, soundman, fan based, data, that’s it, lead role, kick et j’en passe, car la liste pourrait être très longue.)

Est-ce pour se démarquer de leurs aînés que ces mots en anglais leur viennent alors que des mots en français existent ? Est-ce pour être soi-disant à la mode ? Est-ce pour montrer, à nous le peuple, qu’ils sont plus intelligents en utilisant des termes anglais ou sont-ils, malgré eux et à leur insu, victimes d’une contamination linguistique ? Je me demande même si certains ne sont pas gênés d’utiliser les termes en français, de peur d’être exclus de leur groupe. […]

Est-ce qu’il y a des artistes qui ont encore le goût de travailler en français ?