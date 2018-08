Lorsque la ministre Chrystia Freeland a « fortement » appelé à la libération de Raïf et Samar Badawi, ses propos ont été jugés inacceptables par l’Arabie saoudite, qui y a vu une ingérence dans ses affaires intérieures. Dans son livre Dominer le monde ou sauver la planète (2003), Noam Chomsky cite un jugement rendu en 1986 contre le gouvernement américain au sujet du Nicaragua, dans lequel le juge affirme que toute forme d’intervention est prohibée si elle interfère avec le droit souverain de choisir un système politique, économique, social et culturel et de définir des politiques. D’autre part, lorsque des nations utilisent des méthodes de coercition comme le soutien matériel à des rebelles afin d’obtenir le départ d’un chef d’État, ou comme le lancement de deux bombes sur un bâtiment où s’abrite un chef d’État, le juge affirme que c’est une intervention illégale. Conséquemment, il pourrait conclure que la ministre Freeland s’est rendue coupable d’une intervention prohibée, mais non pas illégale. Bravo, Canada !