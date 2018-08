Des promesses

En tant que résident anglophone de la banlieue ouest de Montréal âgé de 73 ans, je constate que « Les promesses électorales des partis politiques » adressées à la communauté d’expression anglaise sont différentes et révélatrices (Le Devoir, 4 août 2018).

Brièvement, le Parti libéral du Québec se vante d’avoir créé le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise ; le Parti québécois déclare qu’il respectera les droits fondamentaux de la communauté anglophone et le Québec solidaire promet de respecter ses institutions.

En revanche, la Coalition avenir Québec (CAQ) ne promet rien de particulier aux anglophones. Toutefois, dans le cadre de son Plan santé, elle s’engage à aider les familles québécoises en réduisant le temps d’attente pour voir un médecin, d’accroître les services le soir et la fin de semaine, et de permettre aux patients de prendre rendez-vous en ligne avec leur médecin.

De plus, j’apprécie également la politique sur l’éducation de la CAQ, laquelle assure aux parents des communautés anglophones de pouvoir exercer leur droit constitutionnel de gérer et de contrôler leurs écoles, tout en améliorant la quantité et la qualité des services dispensés aux élèves.

On est chez soi au Québec. Les promesses électorales des politiciens sont source d’espoir et d’attentes. Par conséquent, il est de notre devoir, en tant que fiers Québécois, anglophones comme francophones, de voter le 1er octobre prochain.