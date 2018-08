Le vide politique

Ce nouvel affichage humoristique de la part du Parti québécois n’augure rien de bon pour nous, citoyens. Cette tendance à utiliser de plus en plus des spécialistes en communication, pour ne pas dire des boîtes de publicité, démontre une chose : le vide astronomique de contenu du discours politique. Cette publicité, dont l’objectif, pour la plupart du temps, est de nous faire avaler des couleuvres, prend la place de ce qui devrait nous servir de repères pour évaluer des projets sociétaux promus par des partis politiques.

On veut nous embobiner avec des blagues en se disant, avec raison probablement, que le peuple aime bien rigoler et aime bien aussi ceux qui avouent leurs faiblesses pour montrer qu’ils font, eux aussi, partie du vrai monde quand il s’agirait de nous proposer des avenues sur des questions aussi urgentes que le rapport entre la croissance économique et l’impératif environnemental, par exemple. Mais non, d’un côté, on fera en sorte que le peuple puisse décompresser du stress de la vie en fumant un bon joint et de l’autre on le fera rire.

S’il vous plaît, la politique ne devrait jamais être un show de boucane, nous avons besoin d’y voir clair plus que jamais !