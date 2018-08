Sauver le monarque

Depuis des années maintenant, on ne cesse d’organiser des campagnes pour la sauvegarde du monarque, ce papillon originaire du Mexique qui une fois l’an traverse le continent pour retrouver la seule plante hôte pour sa chenille, l’asclépiade. Ces campagnes sont gentilles, elles nourrissent l’intérêt pour la bête. Mais il faut plus que cela.

Lundi matin, qui se présente devant chez moi, dans mon rang et dans mon entrée, un monarque. J’en suis bien heureux. Sans tarder, je cours chercher ma caméra. Au retour, je découvre qu’on vient tout juste de tondre les deux côtés du chemin, au sud comme au nord. Or, dans ces fossés, je le sais depuis longtemps, on trouve de l’asclépiade en abondance.

L’an passé, je suis passé à ma municipalité pour savoir de qui relève le tondeur de fossé dans nos campagnes. On m’a répondu que ce sont les municipalités rurales, et non le ministère des Transports du Québec, qui donnent le mandat à un tondeur pour leur coin du monde. Or, pour un tondeur, il est possible, assez facilement, d’apercevoir même le feuillage de l’asclépiade qui diffère vraiment de tout le reste [...].

J’avais l’air d’un Martien pour la jeune fille et la dame de 50 ans qui étaient derrière le comptoir.

Mon monarque, lui, tout comme moi, a constaté que l’asclépiade, comme le reste d’ailleurs, avait été tondue. Il ne restait plus qu’un petit bout d’asclépiade qui avait échappé à la tonte. [...]

Écoutez, nous pouvons mener toutes les campagnes du monde pour la sauvegarde du monarque, ce sera toujours fort gentil et nous aurons bonne conscience.

Mais tant que nous n’obtiendrons pas l’engagement du ministère des Transports du Québec et des municipalités rurales d’éviter la tonte de l’asclépiade le long des chemins de campagne, nous n’arriverons à rien de sérieux.