Alors que l’entreprise Junex, au grand plaisir des actionnaires, se fait avaler par la pétrolière Cuda Energy, basée à Calgary, nous apprenons que la Loi sur les hydrocarbures permettra des forages dans nos lacs et rivières du Québec. Évidemment, il y aura des paramètres à respecter. Mais les forages horizontaux par fracturation, par exemple, qui nécessitent justement des quantités pharaoniques d’eau, ne seront pas interdits. Il est également troublant de constater que plus de 70 % des permis d’exploitation d’hydrocarbures en terre québécoise sont détenus par des entreprises provenant de l’extérieur du Québec. Il est bon de préciser que la majorité de ces permis se retrouvent dans les basses terres du Saint-Laurent, là où se concentrent les plus productives terres cultivables de la Belle Province. Ainsi, une importante partie de notre sous-sol vient de nous glisser sous les pieds. Toujours maîtres chez nous ? Dépossession tranquille ?