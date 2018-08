Il y a 30 ans que tu nous as quittés.

Tu vis plus que jamais.

Comme plusieurs, je suis touché en plein coeur par ton oeuvre.

Que de souvenirs à te lire, à t’écouter. Tu rends les congestions et l’actualité plus vivables. Les peines plus douces, les joies plus vives.

Quand on te chante, tu allumes les murs ternes du métro et ceux qui y passent. Tu me rends profondément fier d’être québécois même si tout cela dépasse largement mon identité nationale blessée.

Tu me ramènes à mes sentiers, à mon crayon, à ma guitare.

Me fais user mes semelles à la corde. Me fais aimer le jour « qui s’appelle aujourd’hui ».