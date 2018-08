Nos dirigeants plus que tièdes

Nos gouvernements, autant du Québec que d’Ottawa, ont-ils perdu la tête ? Québec va permettre les forages pétroliers dans nos rivières et nos lacs pour enrichir quelques inconscients et ruiner une de nos plus précieuses richesses : notre eau douce. Une loi passée en vitesse juste avant les élections de l’automne. Se trouvera-t-il quelqu’un pour s’élever haut et fort contre cette folie furieuse de la recherche de pétrole alors que la planète se meurt ? La présente canicule en est un exemple frappant. Avec ces canicules à répétition, nos réserves d’eau pourraient s’assécher. Et puis, il y a Ottawa, qui gaspille plus de 4 milliards pour acheter un pipeline dont personne ne veut, mais que nous, les contribuables, allons devoir payer quand il y a tant à faire avec cet argent pour l’éducation et contre la pauvreté.