J’ai, depuis toujours, une photo de ma mère prise sur la plage de Carleton, en Gaspésie. Elle y apparaît souriante, détendue, heureuse. Une date y figure : août 1948. C’est l’été, elle a 27 ans, un boulot, et elle est célibataire. Longtemps elle a aimé se remémorer ces vacances, moments de liberté et d’insouciance passés en compagnie d’amies qui étaient, comme elle, téléphonistes.

Durant mes études en histoire de l’art, lorsque j’ai lu le manifeste Refus global et pris connaissance du mois de sa publication (août 1948, il y a tout juste 70 ans), la coïncidence des dates m’a fait sourire. Bien sûr, il ne pouvait y avoir de lien entre la parution, à Montréal, de ce texte aux accents révolutionnaires et le séjour gaspésien de ma mère, simple travailleuse en vacances. Rédigé par le peintre Paul-Émile Borduas et cosigné par 15 artistes (dont 7 femmes) associés au mouvement automatiste, Refus global, véritable charge contre le conservatisme des pouvoirs politiques et religieux de l’époque et plaidoyer pour une totale liberté d’expression, constitue un moment clé de l’entrée du Québec dans la modernité.

À ma connaissance, ma mère n’a jamais lu Refus global. Mais jamais je n’oublierai la fierté avec laquelle elle m’a un jour annoncé que des universitaires effectuant une recherche sur l’accès des Québécoises au marché du travail, pendant la Seconde Guerre mondiale et jusqu’aux années 1950, souhaitaient la rencontrer afin de recueillir son témoignage. Elle réalisait ainsi qu’elle avait participé à l’écriture d’une page d’histoire.

Ma mère, en ce mois d’août 1948, par sa seule présence de femme célibataire, salariée et souriante en vacances sur la côte gaspésienne, affirmait un désir de liberté non sans lien avec les aspirations contenues dans Refus global, dont on ne soulignera jamais assez la pertinence et la portée au-delà des époques.