Le français éclopé

Je voudrais réagir à la lettre de Jean Dussault (« Kické out de ma radio ») dans laquelle il déplore la mauvaise qualité de la langue française à la radio de Radio-Canada. Cette situation, où l’on utilise trop souvent des anglicismes et une syntaxe déficiente, est aussi présente à la télévision de notre société d’État. Elle atteint des niveaux gênants en Outaouais, où je réside. Je suis très tolérant quand un journaliste ou un correspondant commet une bévue en français lorsqu’il est sur le terrain et qu’il n’a que trente secondes pour faire son topo. Mais les nouvelles qui sont lues sont passées par le pupitre, ont été revues et devraient donc être exemptes de ces bourdes. Et je ne parle pas de la bande défilante de nouvelles au bas de l’écran, où s’ajoutent de fréquentes inversions de lettres. Je n’ai jamais reçu de réponse aux lettres que j’ai envoyées aux dirigeants de Radio-Canada à ce sujet. Il est malheureux que Radio-Canada n’accorde pas plus d’attention à la qualité de la langue. C’est indigne de la société d’État et très insultant envers les francophones.