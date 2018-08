Perdre les pédales

Je suis scandalisé par l’intervention de la mairesse Valérie Plante pour faire reculer, pardon, pour discuter avec l’administration du cimetière Mont-Royal concernant sa décision de bannir les cyclistes des allées du cimetière. L’administration du cimetière a eu le courage de prendre une décision qui s’imposait et elle a l’autorité de le faire.

[...] Il est réjouissant de penser que nous pourrons nous promener calmement sans craindre l’arrivée de cyclistes à vive allure. J’appuie l’administration du cimetière dans sa décision et j’invite la mairesse à arrêter de protéger une minorité représentée par un lobby hyperactif, et ce, au sein même du bureau de la mairesse.

J’aimerais que Valérie Plante se penche aussi sur la disparition de places de stationnement sur l’avenue des Pins entre Saint-Urbain et Saint-Laurent, qui sont pourtant pratiques lorsque je vais chez mon ostéopathe. Je ne savais pas que c’était un crime de se déplacer en voiture à Montréal.

Mais Projet Montréal, dans son désir de voir disparaître l’automobile de la ville, rend la vie plus difficile aux citoyens. Un peu plus d’écoute et de dialogue serait apprécié de ce parti. Nous devrons y repenser à la prochaine élection.