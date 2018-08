Un bruit inimaginable. Nous avons passé la fin de semaine dernière au mont Tremblant, accompagnés par un bruit de fond qui couvre toute la région : le vacarme insupportable des chars de course à la piste de course Mont-Tremblant ! Cette piste de course fonctionne encore et surtout les fins de semaine. Cherchez l’erreur : on fait rouler ces machines qui emmerdent tout le monde durant les plus belles journées de l’année ! On m’a dit que des démarches sont en cours pour régler ce problème… Mais il me semble qu’il y a urgence en la demeure, sinon qui a intérêt à posséder un chalet ou une résidence dans cet environnement hostile ? Le bruit commençait dès 9 h le matin pour s’éteindre à la fin de la journée vers 17 h. Du délire. Pendant ce temps, des petits écolos se promènent en silence tout autour dans les pistes cyclables sur leurs bicyclettes ou encore en trekking au son de cette pétarade ! Quelle ironie !