Honte à MM. Couillard et Barrette!

On apprenait, dans les dernières semaines, qu’une poursuite collective a été déposée contre la maltraitance des aînés dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

J’applaudis cette démarche. Mais je trouve désolant qu’on se soit rendu jusque-là pour dénoncer l’inaction du gouvernement dans ce dossier.

Les mauvais services aux résidents des CHSLD ne sont pas récents. Ça fait longtemps qu’on le sait. Dans les médias, on a entendu de nombreuses histoires d’horreur dans les CHSLD, que ce soit les patates en poudre, n’offrir qu’un bain par semaine, etc.

De plus, on apprenait dernièrement que des résidents du CHSLD de Cowansville ont été privés de bain durant deux semaines lors de la canicule au début du mois de juillet. Les aînés ont travaillé toute leur vie à la sueur de leur front et c’est comme ça que le gouvernement les remercie ? En leur donnant un bain par semaine ? En laissant des résidents trop longtemps dans leur couche souillée ? En refusant de traiter leurs caries dentaires ? C’est scandaleux !

On entend souvent parler de mourir dans la dignité, mais vivre dans la dignité est tout aussi essentiel. Mais Philippe Couillard paie grassement les médecins spécialistes en leur donnant une augmentation de salaire de 11,2 % jusqu’en 2023. Comme si ce n’était pas assez, ils reçoivent plusieurs primes, comme la prime d’assiduité versée aux chirurgiens qui arrivent avant 8 h au bloc opératoire et qui est passée de 105 $ à 110,85 $.

Ils ont également une prime de 211 $ l’heure pour simplement assister aux réunions. C’est aberrant ! Un chum c’t’un chum ! Le Parti libéral du Québec aurait pu réinvestir tout cet argent dans l’embauche de personnel dans les CHSLD ou pour les familles naturelles qui ont des enfants handicapés par exemple.

M. Couillard manque cruellement d’humanité ! Les Québécois méritent mieux que ce gouvernement. Assez, c’est assez ! Libérez-nous des libéraux !