Une sculpture détruite à Baie-Saint-Paul

En 1966, le sculpteur Jean Gauguet Larouche (1935-1986) participa à un procès public contre la Ville d’Alma (Lac-Saint-Jean) qui avait lancé à la rivière une sculpture de l’artiste Raymond Mitchell. Ce fut une lutte épique.

Or, nous avons appris récemment qu’une sculpture de Gauguet-Larouche réalisée à la fin des années 1960 dans le cadre du Festival folklorique de Baie-Saint-Paul a tout simplement été détruite et jetée au rebut par la Ville de Baie-Saint-Paul.

Dans la biographie de Gauguet-Larouche (Gauguet l’indigné, Éditions Charlevoix, 2017), la sculpture est présentée ainsi : « En 1968, il crée pour le Festival folklorique de Baie-Saint-Paul une sculpture d’acier nommée « Symbiose Écolo-folklorique » d’acier et pierre (5X9) très avant-gardiste qui fut exposée un temps devant l’église de la localité. » C’est donc un geste indigne et inacceptable que la Ville de Baie-Saint-Paul a fait ici. Surtout en cette ville où l’art devrait avoir son importance. C’est une façon de faire inqualifiable et il importe que le grand public sache comment les responsables municipaux de Baie-Saint-Paul traitent les oeuvres d’art.

Avons-nous évolué au Québec depuis 1966 ? Sommes-nous encore dans cette grande noirceur où les artistes de valeur sont rayés de l’espace public et leurs oeuvres réduites en cendres ? L’exemple de Baie-Saint-Paul est à signaler et s’avère très regrettable.

Gauguet-Larouche crierait fort et haut face à ce geste scandaleux de la Ville de Baie-Saint-Paul contre la libre expression et l’art. Il n’est plus là pour le faire et c’est maintenant à nous de demander le respect de nos oeuvres d’art et de nos artistes contre des vandales municipaux, ceux d’hier à Alma comme ceux de Baie-Saint-Paul aujourd’hui.