Des Bixi électriques?

Jean Richard - Abonné 26 juillet 2018 00 h 56

Des vélos à 32 km/h ?

M. Le Blanc, vos jugements à l'emporte-pièce sont sans doute alimentés par autre chose que l'observation réelle de la circulation cycliste, et vos conclusions nous laissent croire que vous ne connaissez pas grand chose au VAE (vélo à assistance électrique).



L'assistance électrique des VAE ne sert pas à aller plus vite, sinon en montant une pente ou en circulant avec un fort vent de face. Si on ne voit guère de vélo Bixi rouler actuellement à 32 km/h, sinon en descendant des pentes, c'est que les rapports ont été choisis pour rouler moins vite, en particulier sur ceux à 3 vitesses (la majorité). Pour rouler à une telle vitesse, il faut mouliner un peu vite.



Il y a deux types d'assistance sur les VAE : celle qui réagit à l'effort au pédalier et celle qui réagit à la cadence du pédalage. J'ignore la technologie retenue pour les 40 vélos que Bixi entend déployer.



Pour que l'assistance électrique se manifeste jusqu'à 32 km/h, il faudrait que les rapports soient plus longs que sur les vélos actuels. Est-ce que ce sera le cas ? Vous n'en savez probablement rien. On peut toutefois deviner que l'assistance sera très discrète et pour une bonne raison : il n'y aura pas de recharges aux stations et on procèdera par échange de batteries. On aura donc intérêt à utiliser un mode économique pour augmenter l'autonomie. Ceux qui s'attendent à avoir des Tesla à deux roues seront déçus.



Le plus gros problème des VAE ne viendra pas de Bixi, mais des propriétaires privés de ces engins qui bidouillent (assez facilement) ces engins. Ainsi, on voit parfois des vélos accélérer sans que le cycliste pédale. C'est impossible sur un VAE. On voit ces mêmes vélos rouler assez vite (sur le plat ou en montant) sans que le cycliste pédale, ce qui est impossible sur un VAE. Les abonnés de Bixi n'auront pas le loisir de transformer illégalement les VAE qui leur seront offerts.