Israël: nouvelle loi condamnable

Monsieur Trudeau, Madame Freeland, vous avez condamné la Russie, qui a envahi la Crimée en mars 2014. Vous condamnez régulièrement les crimes commis par certains pays. Qu’attendez-vous pour condamner la dernière loi votée par le gouvernement d’Israël, loi qui fait du pays un État-nation juif, proclame Jérusalem complète et unifiée comme capitale, et encourage la poursuite de la colonisation dans les territoires palestiniens occupés ? Une loi qui foule aux pieds le droit international, consacre la discrimination raciale, éloigne les perspectives de paix, encourage l’extrémisme et la violence du Hamas et autres individus, et s’oppose finalement globalement au processus de paix et à la recherche de la solution à deux États.

Seule consolation : la loi a été votée par seulement sept voix de majorité. Raison de plus pour la condamner, et encourager ainsi les Juifs d’Israël à s’opposer à l’actuel gouvernement ainsi qu’aux Juifs du monde entier à dénoncer cette loi et à exprimer leur désaccord avec le gouvernement qui la soutient.