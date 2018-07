Une pièce qui divise

Nous apprenons donc qu’il y aura des témoignages d’autochtone d’ici, présentés en vidéo, dans le prochain spectacle de Robert Lepage et du Théâtre du Soleil, produit en France, nommé Kanata. On nous dit que l’on y narra l’histoire du Canada à travers les relations des Blancs colonisateurs et des Premières Nations.

Au-delà des nationalités des créateurs du spectacle, au-delà de bien trop de choses que l’on a dites autour de SLĀV, nous observons qu’il y aura sur scène des personnes vivantes, actrices et acteurs français, et des capsules, des vidéos, enfermant les autochtones dans des cadres. Comme des artefacts ? Comme des témoignages qui viendraient du passé ? Comme s’ils étaient morts dans un art vivant ? Disons-le poliment, nous nous questionnons sérieusement sur ce procédé théâtral qui divisera radicalement.