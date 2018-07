SLĀV, ce spectacle dont le but, selon le Festival de jazz de Montréal, était de « rendre hommage à la force de résilience, à la dignité et à la beauté des esclaves africains déportés en Amérique », continue d’alimenter les discussions.

Je me demande si on en est rendus à plier devant de possibles menaces d’accusation de xénophobie, de racisme et d’appropriation culturelle. En effet, depuis quelques années, ces accusations fusent même lorsque ce n’est pas justifié. Le premier ministre Couillard a participé à cette ambiance malsaine en accusant, injustement, le PQ et la CAQ d’intolérance.

Utiliser ces accusations, comme l’ont fait les (pseudo)antiracistes, est une forme de terrorisme intellectuel. En effet, les gens sont terrorisés par l’idée de se faire accuser injustement, alors ils se taisent, ils s’autocensurent, ils s’écrasent…

On a ainsi créé une atmosphère où la peur d’être accusé dicte notre discours. On tue le débat et la discussion, et on impose, grâce à la force de la peur, une seule vision des choses. Cela est plus que malsain, car c’est le vivre-ensemble et la démocratie qui en sont touchés.