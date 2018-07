Notre premier ministre est-il «Philou»?

Sur les planches du Zoofest, où l’on reçoit même les bêtes curieuses, Marie-Lyne Joncas, humoriste à ses heures, sera passée du vouvoiement au tutoiement, puis de Philippe à Phil, et de Phil à Philou, dans le cadre d’une heure d’entrevue avec le premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard. Voici donc notre premier ministre devenu « Philou ». On imagine les grands titres au lendemain d’une autre victoire libérale : « Philou, quatre ans de plus. » Ou encore la réaction des libéraux célébrant leur victoire : « Notre Philou à la tête du gouvernement. » Et que dire ensuite des cris d’indignation jetés à la face du pouvoir quand les habituelles promesses électorales se transforment une fois de plus en inévitables compressions budgétaires : « Philou un jour, toujours Philou. » Le premier ministre du Québec n’est pas « Philou ». Que l’on soit libéral ou non importe peu. Il n’est « Philou » que dans l’ombre. À l’abri des regards du public. Entre « Philou » du même milieu. Pour les autres, simples citoyens et citoyennes du Québec, la fonction de premier ministre exige un minimum de respect, d’honneur, d’intégrité, où un « Philou » n’a pas sa place. Ne serait-ce que pour éviter d’horribles malentendus.