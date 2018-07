L’Art a changé

Madame Marchand,

Votre lettre a le mérite d’être claire. Elle illustre parfaitement mon propos. Pour vous, comme pour ces prétendus représentants de cette non moins prétendue « communauté noire », l’Art n’existe pas ! Vous m’excuserez de refuser de le sacrifier sur l’autel du matérialisme, fut-il de gauche, et de traiter Robert Lepage et le TNM comme de vulgaires vendeurs de chars. Vous parlez de pouvoir ? En 1978, le clergé, lui, n’avait pas eu celui de censurer Les fées ont soif de Denise Boucher !

Christian Rioux

Le 13 juillet 2018