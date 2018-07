«SLĀV», une rencontre manquée qui fait peur

Cyril Dionne - Abonné 12 juillet 2018 07 h 21

Un faux problème

Le problème fondamental de SLĀV, c’est que c’est un faux problème. SLĀV est une production théâtrale créée par un créateur de génie, Robert Lepage, qui a voulu nous faire revivre une page d’histoire honorant les victimes de l’esclavage. Les apôtres de la dissension démocratique, les gens de la « gogauche » solitaire et nos rebelles sans cause de Concordia ont voulu en faire un cheval de bataille, qui n’était en bref, qu’une tempête dans un verre d’eau. Si M. Lepage avait donné la parole et chanté les victimes des camps de concentration nazis de la 2e guerre mondiale, on aurait crié au génie.



Le discours sur la censure de SLĀV n’a rien à voir avec la diversité, mais bien pour une certaine gauche déconnectée et discréditée de tenter de réoccuper l’arène politique. Nous avons droit maintenant à des enquêtes sur le racisme systémique que nous subventionnons sans qu’on nous le demande, et à la discrimination positive parce que le Québécois de souche, selon les dogmes du multiculturaliste, a péché. Et si on ne peut pas le convertir, on l’accusera de discrimination allant même au racisme.



Il y a un ras-le-bol des gens ordinaires envers la rectitude politique puisqu’il s’agit de seulement une forme plus moderne d’asservissement de la population. Ce n’est pas en invoquant la diversité qui n’est qu’en fait, un terme fourre-tout de la part des élites de l’establishment aux souliers cirés, qu’on alimentera le discours ambiant entre les différentes cultures. Si l’avertissement du BREXIT et l’élection de Donald Trump n’ont pas suffit, tous les beaux discours à la Obama de ce monde auront été vains.