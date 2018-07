Réduire les temps de déplacement

Dans votre article de samedi intitulé « La course quotidienne », vous nous contez l’histoire de Patrick « qui a élu domicile à Saint-Sauveur », et qui pourtant travaille à Saint-Laurent. Le pauvre ! Selon vous, il doit se taper deux longues heures de route pour se rendre au travail. Et ça grogne à Prévost, selon vous ; en effet, Patrick et ses voisins en ont assez de ces bouchons, de ce manque de mobilité. Eh ben ! Mais pourquoi diable ont-ils élu domicile à Prévost s’ils travaillent à Montréal ? Bien sûr que ce choix de vie est insensé. […]

Et comment nos politiciens réagissent-ils ? Eh ben, élargissons donc la 15. Ajoutons une extension au REM. Dans l’objectif d’une politique de mobilité durable qui vise à diminuer de 20 % le temps de déplacement entre le domicile et le travail.

Ces mesures contribueront à encourager davantage le développement de Prévost, ce qui fait que des bouchons encore plus gros feront leur apparition tôt ou tard, et ce, même avec l’élargissement proposé de la 15 et un REM majoré.

On veut diminuer le temps de transit boulot-dodo ? On y arrivera d’une seule façon en fin de compte : il faut raccourcir les distances. Il faut favoriser une densification urbaine saine à l’échelle humaine et axée sur un transport collectif. Il faut au contraire décourager cet étalement urbain.

Prévost, qui jadis était un endroit champêtre et paisible, est devenu au fil des ans une extension moche des banlieues. Tout ça parce que le héros de votre histoire, notre pauvre Patrick, a bien voulu vivre à deux heures d’automobile de son travail.