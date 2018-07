En marge du très beau texte de Benoit Léger (« Les athées, minorité oubliée », Le Devoir, 3 juillet), j’aimerais proposer une vision positive (et un peu critique) de la religion. Ayant grandi dans le Québec des années 1950, j’ai eu la chance, ou disons l’occasion de connaître le phénomène religieux de l’intérieur et j’ai pu l’observer sous plusieurs de ses facettes.

J’en suis venu à la conclusion suivante : l’essence de la religion réside dans le recueillement devant le mystère de la Création, dans la célébration de la beauté des êtres, hommes et femmes, et dans la compassion pour leurs souffrances. Mais elle devient une insulte à notre intelligence et à notre dignité quand elle se dégrade en un tissu de prescriptions inutiles et stupides sur le sexe, la médecine, la bouffe ou l’habillement.