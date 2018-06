Quelle désolante controverse!

Betty Bonifassi est chanteuse et musicienne. Elle s’est intéressée aux chants des esclaves noirs et a été touchée par eux. Elle a fait des recherches sur ces chants à partir des archives ethnomusicologiques centenaires d’Alan Lomax. Elle a voulu rendre « un hommage à la force de résilience, à la dignité et à la beauté des esclaves africains déportés en Amérique », écrit-elle, et faire revivre ces chants « afin de ne jamais les oublier ». Elle fait une interprétation de ces chants à partir de la façon dont ils ont pénétré sa sensibilité humaine et musicale.

Avec sa connaissance intime de ce patrimoine musical, elle est un témoin privilégié de cette dimension de l’histoire des Noirs d’Amérique. Merci Betty !