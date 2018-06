Je suis fière du «Devoir»

Odile Tremblay et Fabrice Vil écrivent des chroniques fort éclairantes sur SLĀV, cette pièce présentée au TNM. Je salue bien bas la rédaction de mon journal pour avoir, malgré les circonstances, rappelé son seul chroniqueur de couleur pour traiter la question.

Qu’on se gargarise, comme d’habitude, de ces expressions faites sur mesure, comme « appropriation culturelle », me semble tout à fait déplacé. Quel Québécois de bonne foi peut affirmer que les Noirs, au beau pays du Québec, sont traités de la même façon que les Blancs ?

Malgré les termes grandiloquents des deux chartes, nous nageons encore dans un magma de préjugés, de mépris, de distance tout au moins, dans maints aspects de notre si mal nommé « vivre-ensemble ».

Sans doute mon propos sera-t-il jugé sévèrement, mais que l’on pense aux milieux policier, médiatique, artistique, politique, et on ne pourra que constater cette absurde affirmation que les Québécois sont ouverts et compatissants envers les personnes différentes.

Le grand Lepage n’aurait pas dû apporter sa signature à cette imitation de mauvaise inspiration, à mon humble avis.