Mon pays, ce n’est pas un pays. Point.

Depuis 1995, au lendemain de la fête dite « nationale », je précise, celle du 24 juin, je suis déprimée. Et pour cause, car mon sentiment d’appartenir à un pays a disparu. Je me sens apatride. Le 1er juillet prochain, dans ce pays confédéré du Canada qui m’a volé mon hymne national et l’a traduit en anglais, à l’ouest et à l’est de ma « province », on va fêter la « fête du Canada ». Ici, ce jour-là, on va déménager.

Vigneault, je n’y crois plus. Vigneault, il me reste deux pays à oublier. Mais j’aimerais tout de même demander aux Québécois de s’assumer et de rebaptiser cet événement du 24 juin, en lui donnant le nom de « fête provinciale ». Cessez d’être assis entre deux chaises.