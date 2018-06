Le vélo en ville

En ville, je fais 90 % de mes déplacements à vélo et, en général, tout se passe bien. Les automobilistes sont de plus en plus conscients qu’ils doivent modifier leur comportement, partager la route dont ils ont été jusqu’ici les maîtres absolus et faire preuve de civilité envers les cyclistes. C’est un important changement de comportement, qui demande du temps et de l’éducation avant de s’installer pour de bon. Mais peut-être faudrait-il aussi inviter les cyclistes à faire preuve d’autant d’ouverture d’esprit et de civilité, et à ne pas considérer tous les automobilistes comme de sales pollueurs en train de tuer notre planète. La question du dérèglement climatique est, je crois, un peu plus complexe que cela…