Accurso n’est pas à court d’argent

Nous apprenons que l’ex-entrepreneur Tony Accurso a demandé à la cour d’invalider la loi provinciale qui a été votée pour récupérer l’argent de la collusion. L’argent ne lui manque pas pour se défendre dans ses innombrables causes, mais je constate qu’il en a aussi pour contre-attaquer. Sa carrière dans la construction aura été très payante, et on peut affirmer sans se tromper que jusqu’à aujourd’hui, sa retraite est bien occupée.