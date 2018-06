Campagne et BBQ

À voir les manchettes, on croirait que notre seul défi serait le choix du meilleur hot-dog. Mais grâce à vos pages, le voile se lève sur des enjeux que nos élus occultent, telle l’excellence de l’Ontario en santé. Avec un nombre de médecins de famille inférieur de 17 % par personne, les Ontariens ont un taux de 15 % plus élevé d’inscriptions auprès d’un médecin de famille (94 %). Mais c’est le nombre de patients inscrits par médecin en Ontario qui étonne, soit 904, comparativement à 654 au Québec. Un taux supérieur de 38 %, alors que leurs médecins chercheraient de nouveaux patients. Comment expliquer un tel écart, sinon une aussi piètre performance du Québec ? Ce, malgré une péréquation généreuse, de forts transferts fédéraux en santé, une parité des salaires avec nos voisins et nos médecins de famille plus nombreux par personne ? Et bien sûr, en prime, l’iceberg de la santé dont les coûts vont bientôt dépasser 50 % du budget provincial. Rien pour nous réjouir, alors que nos politiciens s’affairent à remplacer l’orchestre sur le pont du Titanic par un alléchant BBQ.