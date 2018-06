Des impacts inconnus

La population d’Hochelaga-Maisonneuve résidant aux environs des terrains en friche situés à l’extrémité est de la rue Ontario vit de grandes inquiétudes quant aux projets de développement qui y sont prévus. De l’implantation d’une « Cité de la logistique » aux activités d’entreprises industrielles, en passant par la construction de bretelles autoroutières arrivant de l’autoroute 25, l’avenir de ces terrains fait l’objet de plusieurs projets d’aménagement qui soulèvent la controverse. Des activités industrielles à quelques mètres des habitations du quartier Maisonneuve ? L’avenir d’un site écologique méconnu du grand public, le ruisseau Molson, probablement affecté ? Du trafic lourd à proximité des maisons ? Les citoyens et citoyennes qui vivent dans le quartier sont déjà passablement affectés par les activités portuaires, le camionnage sur Notre-Dame, les voies ferrées, la pollution de l’air et le bruit.

Le prolongement de l’avenue Souligny formerait vraisemblablement une boucle vers le nord à proximité des habitations de la biscuiterie Viau ainsi que de la coopérative d’habitation Viauville, où vivent plusieurs centaines de personnes. Certains plans du ministère de Transports suggèrent même qu’il s’agirait d’une bretelle à double sens, augmentant du coup le volume de trafic.

Le futur viaduc du port est situé quant à lui à quelques dizaines de mètres de la résidence pour personnes âgées Grace Dart et de tout le sud-est du quartier Maisonneuve. Il est à craindre que le passage quotidien de plusieurs centaines, voire de milliers de camions lourds sur ces deux ouvrages, dont un est surélevé, génère du bruit, de la poussière et des émanations néfastes qui vont dégrader davantage la qualité de vie des habitants du secteur et nuire durablement à leur santé. À ma connaissance, depuis qu’il est question de développer ces terrains, aucune instance publique n’a clairement examiné les enjeux de santé qui y sont reliés. Il est grand temps que cela soit fait. Le 6 juin dernier, j’ai demandé officiellement à la Direction de santé publique de Montréal d’étudier l’impact qu’entraineraît la réalisation de ces projets sur la santé de la population environnante.

L’implantation de projets routiers et industriels sur les grands espaces de l’est du quartier ne devrait pas se faire en occultant les risques pour la santé des gens qui vivent à proximité. [...]