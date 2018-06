Départ d’un grand Québécois

À la suite du décès du docteur Jacques Mackay, son oeuvre en tant que pédopsychiatre a été soulignée, mais Jacques s’est aussi battu toute sa vie pour la justice sociale, la laïcité et le gros bon sens.

Je voudrais citer ici, de mémoire, quelques-unes des causes pour lesquelles il a combattu. D’abord la séparation de l’Église et de l’État. Il en fallait du courage, il y a soixante ans, pour fonder au Québec, sous Duplessis, le Mouvement laïque de langue française. Jacques dira plus tard : « On aurait dû l’appeler le mouvement laïque québécois, mais on n’était pas encore rendus là ! » Puis l’école laïque, l’accès à la contraception, la défense de Morgentaler…

Un grand Québécois nous a quittés.