Des piétons à risque à Québec

Travaillant dans le Vieux-Québec depuis une quinzaine d’années et habitant le quartier Montcalm, je suis toujours étonné du comportement des automobilistes à Québec envers les piétons. Si vous arrivez au coin d’une rue en même temps qu’une voiture qui doit faire un arrêt et que vous désirez traverser, faites attention, car l’automobiliste va se dépêcher pour passer avant vous en effectuant plus ou moins son arrêt. Au coin de l’avenue Cartier et du boulevard René-Lévesque, observez le comportement des automobilistes. Un feu jaune apparaît, ça signifie accélérer pour passer quand même à la dernière seconde. Ceci entraîne le fait de brûler un feu rouge, et même de rouler lors de l’indication du passage des piétons.

Être piéton à Québec, c’est carrément dangereux.

Allez aux États-Unis, même dans le secteur le plus touristique et achalandé d’une ville comme Boston : vous voulez traverser à un coin de rue, vous vous approchez à peine de la rue que l’automobiliste ralentit et s’arrête. Pour un Québécois, c’est étonnant et déconcertant. […]