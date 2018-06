Quelle solution au drame des migrants?

Christian Rioux affirme dans les pages du Devoir que la solution au drame des migrants qui risquent leur vie en tentant de rejoindre l’Europe est, « tant pour les migrants que pour l’Europe, le rétablissement des frontières et leur respect le plus strict ». La réponse humanitaire ne permettra jamais de régler le problème, dit-il, puisque, en rendant les traversées plus sécuritaires, elle augmentera forcément le nombre de migrants prêts à tenter leur chance.

Cette façon d’aborder le problème occulte complètement la question de fond : pourquoi un si grand nombre de personnes choisissent-elles de quitter leur demeure, leurs amis, leurs familles, leur patrie, et mettent-elles leurs vies et celles de leurs enfants en danger pour tenter de rejoindre les rives de l’Europe ? L’ampleur de ces sacrifices est à la mesure de l’ampleur des souffrances de ceux et celles qui s’y prêtent. On parle ici de désespoir.

M. Rioux insiste sur l’importance de distinguer les « véritables réfugiés » des autres, c’est-à-dire des réfugiés économiques, qui eux méritent d’être repoussés aux frontières. Mais le désespoir humain n’engendre-t-il pas certaines obligations morales qu’il soit l’effet de menaces politiques ou économiques ? [...]