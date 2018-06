La commissaire à l’éthique et Pierre Paradis

La décision de l’Assemblée nationale d’annuler la pénalité imposée par la commissaire à l’éthique au député Paradis est une honte. On a reproché au prédécesseur de Mme Mignolet d’avoir été trop mou, mais lorsque celle-ci fait un geste courageux, l’Assemblée nationale (on devrait dire les députés libéraux) la désavoue. Il y a quelque chose de pourri en ce royaume. Et le premier ministre d’y aller de son grain de sel (ou de sable) pour dire que le pauvre député Paradis aurait été lésé dans ses droits. Mais il y a les faits : le député Paradis louait un appartement dans lequel habitaient également sa fille majeure, le conjoint de celle-ci et leur enfant. Le député n’occupait qu’une chambre de cet appartement, pour lequel il recevait une allocation de 1 500 $ par mois du gouvernement. Sa fille majeure et son conjoint étaient logés aux frais de l’État. […]

Quelle hypocrisie, quelle honte ! On vient de discréditer la fonction de commissaire à l’éthique, on vient de commettre un véritable acte de sabotage à son endroit. […] Le geste de l’Assemblée est lourd de conséquences, non seulement parce qu’il donne l’absolution à quelqu’un qui ne la mérite pas, mais aussi et surtout parce qu’il constitue un dangereux précédent, qui rendra plus difficile à l’avenir le travail du commissaire à l’éthique. C’est une véritable honte.